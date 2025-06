Israele colpisce di nuovo l’Iran e uccide il comandante dei Pasdaran | aveva finanziato e armato Hamas prima del 7 ottobre

Gli eventi si susseguono con tensione crescente: Israele colpisce ancora l’Iran, uccidendo il comandante dei Pasdaran e sabotando il sito nucleare di Isfahan. Un’azione decisa che mira a rallentare le ambizioni nucleari iraniane, mentre le accuse di finanziamenti a Hamas prima del 7 ottobre alimentano un clima di instabilità. In questo scenario intricatamente geopolitico, le conseguenze sono tutte da scoprire, e il mondo osserva con attenzione.

Israele ha di nuovo colpito l'Iran. All'alba di oggi, il sito nucleare iraniano di Isfahan è stato preso di mira da un attacco da parte dell'esercito di Gerusalemme, secondo quanto riferito dall'agenzia iraniana Fars. Dalle autorità locali trapela che non ci sono state fughe di materiali pericolosi né vittime. «Abbiamo già ritardato la capacità dell'Iran di ottenere una bomba nucleare di almeno due o tre anni», ha dichiarato senza mezzi termini il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. «Non ci fermaremo. Israele non consentirà all' Iran di diventare una nuova Corea del Nord», ha aggiunto.

