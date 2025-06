Isola d' Elba | Tenta di rapinare una gelateria dicendo di avere una pistola | arrestato 60enne

Un episodio inquietante scuote l’Isola d’Elba: un uomo di 60 anni, originario di Latina e residente sull’isola, ha tentato di rapinare una gelateria nel centro di Portoferraio, minacciando con una pistola i giovani dipendenti. La sua azione è stata fermata dai carabinieri, che lo hanno arrestato sul posto. Un episodio che conferma quanto sia importante la sicurezza e la vigilanza anche in contesti apparentemente tranquilli.

Un uomo di 60 anni, originario di Latina e residente all'isola d'Elba, è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina in una gelateria del centro di Portoferraio. Secondo quanto emerso si è presentato all'interno del locale dove in quel momento si trovavano al lavoro due giovanissime.

