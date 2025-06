Isola d' Elba | Ho una pistola datemi l' incasso e tenta di rapinare una gelateria | arrestato

Una giornata di paura a Portoferraio, sull’Isola d’Elba, dove un uomo di 60 anni ha tentato di rapinare una gelateria armato di pistola. Fortunatamente, la prontezza dei carabinieri ha portato al suo arresto, impedendo che si compisse un gesto ancora più grave. La vicenda mette in luce quanto sia importante la sicurezza e la reattività delle forze dell’ordine nel proteggere cittadini e negozianti.

Un uomo di 60 anni, originario di Latina e residente all'isola d'Elba, è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina in una gelateria del centro di Portoferraio. Secondo quanto emerso si è presentato all'interno del locale dove in quel momento si trovavano al lavoro due giovanissime. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Isola d'Elba | "Ho una pistola, datemi l'incasso", e tenta di rapinare una gelateria: arrestato

