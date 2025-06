Isola dei Famosi il provvedimento a Omar Fantini è una barzelletta | in arrivo altre sanzioni ma è tardi

L’Isola dei Famosi si avvicina a un momento cruciale, ma le ultime notizie sul provvedimento a Omar Fantini 232 e le sanzioni in arrivo rischiano di compromettere l’equilibrio del game. Finora, il reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli si è distinto per una mediocritas che, forse, non basta più. È il momento di scuotere le acque e ridare brio a questa avventura.

Isola dei Famosi, così però non va. Sino a questo punto della stagione, il surviving game di Canale 5 condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli non aveva riservato alcun momento degno di nota e nessun picco nè in positivo nè, per fortuna, in negativo. Un’aurea mediocritas, come direbbero i latini. Intesa proprio come posizionamento nel mezzo, in una zona equidistante dagli eccessi. Pierpaolo Petrelli, l’ex velino all’Isola dei famosi. “Sono un eterno Peter Pan, sogno di condurre un game show” Aurea mediocritas rotta nella puntata di mercoledì 18 giugno dalla follia della rissa fra Omar Fantini e Dino Giarrusso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Isola dei Famosi, il provvedimento a Omar Fantini è una barzelletta: in arrivo altre sanzioni, ma è tardi

