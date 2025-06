Irregolare sul territorio scoperto a spacciare droga accompagnato alla frontiera ed espulso dall' Italia

Un giovane albanese di 24 anni, sorpreso mentre spaccia droga nel territorio di Miramare, è stato immediatamente espulso dall’Italia. Gli investigatori della Squadra mobile, in azione martedì pomeriggio 17 giugno, hanno intercettato le attività illecite e adottato i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della comunità. La lotta al traffico di droga prosegue senza sosta, dimostrando che nessuno può sfuggire alla legge, anche quando tenta di operare ai margini del confine.

Un giovane 24enne, cittadino albanese, è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione dopo che è stato scoperto spacciare stupefacenti in zona Miramare. I fatti risalgono a martedì pomeriggio (17 giugno), quando gli investigatori della Squadra mobile stavano attenzionando il giovane.

