Iraq e Kuwait l’Italia ridisloca i suoi militari

ma di una strategia intelligente per rafforzare la presenza italiana nel cuore di un’area delicata e complessa. Con questa mossa silenziosa, l’Italia conferma il suo impegno decennale di stabilità e sicurezza, adattandosi ai nuovi equilibri geopolitici e pronti a rispondere con maggiore agilità alle sfide del Medioriente.

Le tende restano al loro posto, ma gli uomini cambiano quadrante. La decisione è arrivata in silenzio, senza proclami: una ridislocazione interna del contingente italiano impegnato tra Iraq e Kuwait, pensata per garantire maggiore reattività nel nuovo scenario mediorientale. Il numero dei militari resta invariato — 1.100 uomini e donne in uniforme — ma la disposizione delle unità sul territorio è stata rivista. Non si tratta di un arretramento, ma di una nuova configurazione strategica. Un riassetto che risponde alla necessità di un posizionamento più funzionale, in grado di affrontare un contesto operativo in rapida trasformazione.