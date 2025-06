Iraq e Kuwait i militari italiani ridisposti nelle varie basi Il contingente resta invariato

Iraq e Kuwait continuano a vedere la presenza stabile dei militari italiani, con un contingente di circa 1.100 soldati impegnati tra Erbil e Ali Al Salem. Le risposte alle sfide globali richiedono una capacità operativa sempre più elevata, e questa decisione dimostra l’impegno costante dell’Italia nel mantenere stabilità e sicurezza nella regione. Una presenza strategica che sottolinea il ruolo fondamentale dei nostri militari all’estero.

Fonti vicine alla Difesa: la decisione sarebbe dovuta a impegni ed esigenze di maggiore operatività . Sono 1.100 i soldati italiani impiegati tra Erbil e la base aerea di Ali Al Salem . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Iraq e Kuwait, i militari italiani ridisposti nelle varie basi. Il contingente resta invariato

Sale la tensione in Medio Oriente: gli Stati Uniti hanno ordinato il rientro del personale non essenziale dalle ambasciate di #Iraq, #Bahrein e #Kuwait... Vai su Facebook

