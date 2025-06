Iran | Teheran aiuti militari inviati a Israele saranno obiettivo legittimo

In un contesto internazionale sempre più teso, le recenti dichiarazioni dell’esercito iraniano suscitano attenzione. Secondo un portavoce, qualsiasi aiuto militare inviato a Israele sarebbe considerato un obiettivo legittimo, sottolineando l’intensificarsi delle tensioni nella regione. La posizione iraniana si inserisce in uno scenario di conflitto e strategia, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità del Medio Oriente. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, con implicazioni globali da monitorare attentamente.

Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Inviare qualsiasi equipaggiamento militare o radar da qualsiasi Paese per supportare il regime sionista costituirebbe un obiettivo legittimo per le forze armate”. Lo ha detto un portavoce dell’esercito iraniano, come riporta Al Jazeera. “L’aggressivo regime sionista ha perso una parte significativa delle sue capacità radar e difensive e si trova ad affrontare una carenza di munizioni e di equipaggiamento”, ha aggiunto il portavoce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Teheran, aiuti militari inviati a Israele saranno obiettivo legittimo

