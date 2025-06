Iran | Sa’ar raid hanno ritardato di almeno 2-3 anni bomba nucleare

La tensione tra Iran e mondo occidentale si fa sempre più palpabile, con recenti raid che avrebbero ritardato di almeno 2-3 anni lo sviluppo di un'arma nucleare iraniana. Il ministro israeliano Sa’ar afferma che le decisioni sugli Iran saranno autonome e sottolinea i risultati degli attacchi israeliani. Ma quali saranno le prossime mosse di questa intricata crisi geopolitica? Rimani con noi per scoprirlo.

Torino, 21 giu. (LaPresse) – "Gli Stati Uniti prenderanno le loro decisioni in modo autonomo" per quanto riguarda l'Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar in un'intervista a Politico, aggiungendo che gli attacchi israeliani hanno già ottenuto risultati significativi nel distruggere il programma nucleare iraniano e che "hanno ritardato di almeno due o tre anni la possibilità che l'Iran possa avere una bomba nucleare". Alla domanda su quanto durerà l'operazione israeliana e se esista un limite, Sa'ar ha risposto: "Agiremo finché non avremo portato a termine completamente il lavoro",.