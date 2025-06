Iran Putin | Ha diritto al nucleare civile pronti a fornire aiuto L’Aiea non ha prove sulle armi

In un contesto globale sempre più complesso, Iran e Putin rafforzano il loro impegno per il nucleare civile, sottolineando l'importanza di un approccio pacifico e trasparente. La loro posizione, supportata dall’Aiea che non ha riscontrato prove di armamenti, apre nuove prospettive di dialogo e collaborazione internazionale. Ma quali sono le implicazioni di questa svolta? Scopriamolo insieme.

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

