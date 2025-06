Iran | Pezeshkian a Macron in nessuna circostanza fermeremo attività nucleari

In un mondo segnato da tensioni e negoziati complicati, la fermezza dell’Iran sulla questione nucleare emerge con forza. Masoud Pezeshkian, presidente iraniano, ribadisce che l’Iran non intende ridurre le attività nucleari a zero, aprendo comunque alla possibilità di dialogo per costruire fiducia. Una posizione che potrebbe influenzare gli equilibri internazionali e il futuro delle relazioni tra Teheran e Parigi. La discussione è appena iniziata e il mondo osserva attentamente.

Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Non accettiamo in nessuna circostanza di ridurre a zero le nostre attività nucleari”. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. Tuttavia, “siamo pronti a discutere e a collaborare per costruire la fiducia nel campo delle attività nucleari pacifiche”, ha aggiunto Pezeshkian. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Pezeshkian a Macron, in nessuna circostanza fermeremo attività nucleari

