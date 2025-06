Iran | Nyt Khamenei ha nominato 3 religiosi come suoi potenziali successori

In un gesto che scuote gli equilibri politici e religiosi dell’Iran, il leader supremo Ali Khamenei ha nominato tre alto funzionari religiosi come potenziali successori. Questa mossa strategica, rivelata dal New York Times, sottolinea la crescente preoccupazione per la stabilità del suo potere in un contesto di tensioni interne e internazionali. La decisione di coinvolgere l’Assemblea degli Esperti evidenzia la complessità delle dinamiche di successione nel cuore del sistema clericale iraniano.

Roma, 21 giu. (LaPresse) – Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, avrebbe nominato tre religiosi di alto rango per sostituirlo nel caso in cui fosse ucciso. Ne dà notizia il New York Times che cita tre funzionari iraniani che hanno parlato a condizione di anonimato. L’ayatollah avrebbe preso la decisione di incaricare l’Assemblea degli Esperti dell’Iran, l’organo clericale responsabile della nomina del leader supremo, di scegliere rapidamente il suo successore tra i tre nomi che ha indicato. Normalmente il processo di nomina di un nuovo leader supremo richiederebbe mesi ma con la nazione ora in guerra, Khamenei vuole garantire una transizione rapida e ordinata e preservare la sua eredità, spiegano i funzionari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Nyt, Khamenei ha nominato 3 religiosi come suoi potenziali successori

