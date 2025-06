Iran | ministro Esteri pericoloso per tutti se Usa entrassero in guerra

In un mondo già attraversato da tensioni crescenti, le parole del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi su un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra con Israele scuotono gli equilibri internazionali. La minaccia di un escalation rischia di trasformare un conflitto regionale in una crisi globale, rendendo ancora più urgente e delicata la diplomazia internazionale. Una situazione che richiede attenzione e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte.

Istanbul (Turchia), 21 giu. (LaPresseAP) – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che sarebbe “molto, molto pericoloso per tutti” se gli Stati Uniti decidessero di partecipare attivamente alla guerra con Israele. Il presidente Usa Donald Trump sta valutando un intervento militare americano, che Araghchi ha definito “molto spiacevole”. Il ministro ha parlato con i giornalisti a Istanbul dopo i colloqui di Ginevra, che non hanno portato a una svolta diplomatica. Al termine dei colloqui, Araghchi ha dichiarato di essere aperto a un ulteriore dialogo, ma ha sottolineato che Teheran non ha alcun interesse a negoziare con gli Stati Uniti mentre Israele continua ad attaccare. 🔗 Leggi su Lapresse.it