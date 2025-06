Iran La pausa di riflessione di Trump e la guerra ai Brics

momento di riflessione per valutare con calma le mosse più intelligenti, dimostrando che anche nelle crisi più intense, un attimo di pausa può fare la differenza. Oggi, tra tensioni internazionali come la guerra ai BRICS e le strategie di Trump, questa lezione si rivela più attuale che mai: la capacità di fermarsi e riflettere può davvero cambiare il corso degli eventi.

“In un momento decisivo della crisi missilistica cubana, quando alcuni alti funzionari stavano spingendo John F. Kennedy a bombardare le basi militari sovietiche dell’isola, il presidente decise di prendersi una pausa per cena. “Andate tutti a mangiare qualcosa, poi tornate e vediamo”, disse ai suoi consiglieri, come si legge nella trascrizione della riunione del 27 ottobre 1962 del gruppo di alto livello noto come ExComm. JFK approfittò di quel momento per parlare con il fratello della strategia non convenzionale che alla fine risolse la crisi ed evitò il disastro nucleare”. La pausa di riflessione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran. La pausa di riflessione di Trump e la guerra ai Brics

In questa notizia si parla di: pausa - iran - riflessione - trump

Fonti, l'Iran chiede pausa dei colloqui per consultazioni - Le tensioni alle porte di Ginevra si intensificano: l'Iran ha richiesto una pausa nei colloqui con l'Europa per consultazioni interne, suggerendo che la proposta franco-britannico-tedesca stia facendo emergere questioni rilevanti.

“La battaglia ha inizio”: con queste parole la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha replicato alle minacce del presidente americano, Donald Trump, che ha intimato a Teheran di accettare “una resa incondizionata”. L’articolo completo su Repubblica #iran Vai su Facebook

Trump e Iran, perché è cambiato (quasi) tutto in 4 giorni alla Casa Bianca; Guerra Iran, perché la pausa di due settimane di Trump ha senso e perché potrebbe non funzionare; Tensioni Iran-Israele: Trump valuta la via diplomatica.

Trump e l'Iran, da "evacuate Teheran" a "decido in 2 settimane": cosa è cambiato in 4 giorni - Donald Trump, nel giro di 4 giorni, ha cambiato tono e direzione in relazione alla guerra tra Israele e Iran. msn.com scrive

Guerra Iran, perché la pausa di due settimane di Trump ha senso e perché potrebbe non funzionare - Il tempo che si è dato il presidente americano Donald Trump per decidere se attaccare o no l'Iran. Da informazione.it