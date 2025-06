Iran Khamenei prepara la successione Chi sono i tre eredi in caso di morte

L'Iran si prepara al possibile passaggio di poteri: l'ayatollah Khamenei ha individuato una rosa di tre possibili eredi, destinati a prendere le redini del regime. Sebbene i nomi siano ancora top secret, si fa strada l’esclusione del figlio Mojtaba, lasciando il futuro del Paese incerto e avvolto nel mistero. Chi saranno i prossimi leader iraniani? La risposta potrebbe influenzare non solo la regione, ma l’intera scena geopolitica mondiale.

L'ayatollah avrebbe scelto una rosa di candidati destinati a succedergli. Non sono noti i nomi, ma sarebbe escluso il figlio Mojtaba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran, Khamenei prepara la successione. Chi sono i tre "eredi" in caso di morte

