Iran Khamenei ha scelto tre successori | escluso a sorpresa il figlio Mojtaba L' Ayatollah teme di essere ucciso

Nel cuore dell’incertezza politica iraniana, l’Ayatollah Khamenei sorprende tutti scegliendo tre successori, escludendo a sorpresa il suo stesso figlio Mojtaba. Nascondendosi in un bunker, la Guida Suprema si prepara a garantire la stabilità del regime, affidando incarichi strategici a figure di fiducia. Questa mossa accelera i timori di una possibile faida di successione e alimenta il clima di tensione nel Paese.

Nascosto in un bunker, la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha scelto una serie di sostituti per andare a rivestire - in caso di necessità - una serie di incarichi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Iran, Khamenei ha scelto tre successori: escluso (a sorpresa) il figlio Mojtaba. L'Ayatollah teme di essere ucciso

Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", tensioni tra Iran e Israele - La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Ali Khamenei che dichiara: "La battaglia ha inizio".

Ali #Khamenei ha scelto tre possibili successori. Nomi segreti, c'è un'esclusione eccellente #iran #21giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/06/21/news/ali-khamenei-successori-iran-ayatollah-nomi-segreti-non-figlio-guerra-israele-43085915/

L'ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran dal 1989, ha reagito alle minacce di Donald Trump, che ieri ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero ucciderlo e invitato il paese a "capitolare senza condizioni". "La nazione iraniana si oppone fermamente a

