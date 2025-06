Iran Khamenei ha scelto i suoi tre possibili successori

Scopri le sorprendenti rivelazioni sul futuro della guida iraniana: l'Ayatollah Khamenei avrebbe già scelto i suoi possibili successori, preparando il Paese a ogni evenienza. In un contesto di grande tensione, le scelte strategiche del leader supremo potrebbero influenzare la stabilità dell'Iran e il suo ruolo nel mondo.

Le rivelazioni sul futuro della guida iraniana. L'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, avrebbe designato tre figure religiose di alto profilo come potenziali successori, nel caso in cui venisse ucciso o risultasse impossibilitato a guidare il Paese. Secondo quanto riportato dal New York Times, che cita tre funzionari iraniani anonimi, Khamenei si troverebbe nascosto in un bunker e avrebbe interrotto ogni tipo di comunicazione elettronica per timore di essere localizzato. I suoi contatti con i vertici militari e religiosi avverrebbero ormai solo tramite un collaboratore personale di fiducia.

Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", tensioni tra Iran e Israele - La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Ali Khamenei che dichiara: "La battaglia ha inizio".

