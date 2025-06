Iran Khamenei ha nominato 3 successori in caso di sua morte non c’è il figlio Mojtaba sceglierá l’assemblea degli esperti

L'ombra dell'incertezza si allunga sull'Iran, dove l'ayatollah Khamenei ha già scelto tre potenziali successori, inclusi il figlio Mojtaba, in vista di un possibile trapasso. La sua volontà è stata affidata all'Assemblea degli Esperti, mentre le tensioni crescono con minacce di morte provenienti da figure come Netanyahu e Katz. In questo scenario di instabilità politica, la questione della successione diventa cruciale: l'Iran si prepara a un nuovo capitolo.

Khaeanei avrebbe nominato anche i successori delle più alte cariche militari nel caso gli attuali comandanti. Diverse le minacce di morte verso l'ayatollah, da Netanyahu a Katz L'ayatollah Khamenei avrebbe indicato 3 nomi per la sua successione in caso di sua morte. Il leader avrebbe fatto i.

“La battaglia ha inizio”: con queste parole la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha replicato alle minacce del presidente americano, Donald Trump, che ha intimato a Teheran di accettare “una resa incondizionata”. L’articolo completo su Repubblica #iran Vai su Facebook

