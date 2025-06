Iran-Israele Netanyahu dice che anche suo figlio paga il prezzo della guerra perché ha annullato le nozze

Le parole di Netanyahu, che rivela come anche la sua famiglia paghi il prezzo della guerra con l’Iran, suscitano scalpore e riflessioni profonde. Un conflitto che va oltre le questioni geopolitiche, coinvolgendo vite private e valori condivisi. La dichiarazione del premier israeliano apre un dibattito acceso anche in Italia, dove polemiche e interrogativi si moltiplicano. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro queste parole così forti e controverse.

Il premier israeliano Netanyahu ha pronunciato una frase shock sul conflitto aperto con l'Iran: "Ognuno di noi sostiene un costo personale, e la mia famiglia non è rimasta indifferente. È la seconda volta che mio figlio Avner annulla il suo matrimonio". Le sue parole hanno scatenato polemiche anche in Italia. Conte: "Perché il governo italiano ha macchiato i nostri valori e il nostro tricolore per coprire un criminale?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: iran - netanyahu - figlio - israele

Benjamin Netanyahu ha rilasciato questa dichiarazione: "Il conflitto tra Iran e Israele sta portando i cittadini dello Stato ebraico a pagare "costi personali". Per la seconda volta, mio figlio Avner ha dovuto annullare il suo matrimonio a causa della minaccia di lan

Israele-Iran, Netanyahu: Stiamo pagando un prezzo alto, mio figlio ha dovuto annullare il matrimonio

