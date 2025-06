Iran-Israele Khamenei si prepara alla successione | indica tre religiosi Gli Usa spostano i caccia della superbomba

Tensione in Medio Oriente: mentre Khamenei si prepara alla successione indicendo tre religiosi di fiducia, gli Stati Uniti spostano i caccia della superbomba verso Guam, alimentando timori di un’escalation militare. Tra segnali di cambiamento e mosse strategiche, il panorama geopolitico si fa sempre più complesso. Ma cosa ci riserva il futuro? La situazione rimane altamente volatile e in continua evoluzione.

Tra i nomi indicati dalla Guida suprema dell'Iran non appare il figlio dell'ayatollah. I due bombardieri Usa in volo dal Missouri verso Guam, destano il sospetto che Washington possa scendere in campo al fianco di Israele.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

