Iran-Israele Khamenei irreperibile | salta incontro Washington-Teheran

Nel complesso mosaico di tensioni geopolitiche, l'assenza della Guida suprema iraniana Khamenei sconvolge gli equilibri tra Iran e Israele. Intanto, i bombardieri statunitensi in volo verso Guam alimentano i sospetti di un possibile coinvolgimento di Washington in favore di Israele. La scena internazionale si prepara a un nuovo capitolo di instabilitĂ e diplomazia incerta, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali che potrebbero ridefinire gli alleanze e le strategie globali.

Tra i nomi indicati dalla Guida suprema dell’Iran non appare il figlio dell’ayatollah. I due bombardieri Usa in volo dal Missouri verso Guam, destano il sospetto che Washington possa scendere in campo al fianco di Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran-Israele, Khamenei irreperibile: salta incontro Washington-Teheran

In questa notizia si parla di: washington - iran - israele - khamenei

Washington trasferisce una parte del personale in Medio Oriente per le tensioni con l’Iran - In un'epoca di tensioni crescenti, gli Stati Uniti spostano parte del loro personale in Medio Oriente, rispondendo alle minacce di Teheran di colpire basi militari americane.

In un messaggio di mercoledì, il leader della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ha messo in guardia Washington dal coinvolgimento nella guerra Iran-Israele in corso, minacciando gravi conseguenze. @luigispinola Vai su X

#Khamenei parla in tv: "Se gli Usa attaccano subiranno danni irreparabili". #Teheran prepara rappresaglie contro le basi americane in Iraq. Washington sposta anche la terza portaerei. Netanyahu: "Israele è più forte che mai" Vai su Facebook

Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Trump: “Khamenei è un bersaglio facile”; Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane.

Guerra Israele-Iran, Axios: «Khamenei introvabile, così è saltato incontro Usa-Iran». Media Teheran: «Potenti esplosioni a sudovest» - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi di aver ucciso il nuovo ... Secondo ilmessaggero.it

Guerra Israele-Iran in diretta: Anxios: “Khamenei introvabile”. Per il presidente iraniano “niente stop al nucleare in nessuna circostanza” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 9 di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 21 giugno 2025 ... Da fanpage.it