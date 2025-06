Iran | chi è Reza Pahlavi l' esule che vuole farsi scià

L'Iran si trova al centro di un crocevia cruciale, con tensioni che scuotono il suo fragile equilibrio politico e geopolitico. Reza Pahlavi, ex re esule e figura simbolo di un possibile ritorno al passato, si propone come una delle ipotesi più discusse per il futuro del paese. Ma quali sono le reali intenzioni di questa figura storica e quanto potrebbe influenzare gli sviluppi regionali? Scopriamolo insieme.

Anche se Israele non ha ufficialmente dichiarato il cambio di regime in Iran come obiettivo del suo attacco, recenti azioni e dichiarazioni della sua leadership suggeriscono che consideri questo scenario un esito auspicabile. Sono tante le ipotesi che si rincorrono sul possibile post-Khamenei, tra cui addirittura un ritorno dello scià. O meglio, di suo figlio maggiore Reza Pahlavi, che vive da.

Tra Guerra e Transizione: Reza Pahlavi, l’Erede dello Scià di Persia ed il Futuro dell’Iran nella Crisi con Israele. - Tra guerra e transizione, Reza Pahlavi si affaccia come protagonista di un futuro incerto per l’Iran e la regione.

LE VOSTRE BOMBE NON PORTANO DEMOCRAZIA Tutte le opposizioni in Iran e all'estero (tranne l'eredie della dittatura filoUSA-GB dello Scià Reza Pahlavi ) sono contro la guerra israeliana. I comunisti, il consiglio nazionale della resistenza, i curdi, il movi Vai su X

#Scià Il principe ereditario Reza Pahlavi si è oggi rivolto al popolo iraniano in persiano e ha solennemente dichiarato che la Repubblica Islamica è giunta al termine e sta crollando, cadendo a pezzi. Ciò che è iniziato è irreversibile. Il futuro è luminoso e insie Vai su Facebook

