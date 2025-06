Iran | arrestato a Cipro un uomo legato ai pasdaran preparava attacco

In un clima di crescente tensione internazionale, a Cipro è stato arrestato un uomo legato ai Pasdaran iraniani, sospettato di pianificare un attacco imminente. La scoperta mette in evidenza come le minacce provenienti da ambienti estremisti continuino a destabilizzare la regione e il mondo intero. L’arresto, confermato dalle autorità cipriote e riportato dalla tv israeliana Kan, sottolinea l’importanza della vigilanza e della cooperazione tra intelligence per prevenire futuri rischi.

Roma, 21 giu. (LaPresse) – A Cipro è stato arrestato un uomo, identificato come un cittadino azero, che aveva legami con le Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran e che stava preparando un attacco. La notizia è stata riportata dalla tv israeliana Kan. Servizi segreti stranieri avrebbero riferito alle autorità dell’isola che l’uomo stava preparando un piano per un “attentato immediato”. Il sospettato è stato arrestato con le accuse di terrorismo e spionaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: arrestato a Cipro un uomo legato ai pasdaran, preparava attacco

