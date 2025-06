Iran allerta 007 europei sui missili | Possono colpire l?Europa l?atomica pronta a giorni

Iran lancia un allarme urgente ai servizi segreti europei: missili balistici con nove testate nucleari, pronti a colpire Italia, Francia e Germania, potrebbero essere lanciati in pochi giorni. La minaccia si fa sempre più concreta, e le autorità europee si preparano ad affrontare questa crisi senza precedenti. C’è una ragione se Giorgia Meloni e gli altri leader europei stanno intensificando le misure di difesa: la sicurezza del continente è in gioco, e il tempo stringe.

Nove testate nucleari. Montate su missili balistici, sarebbero in grado di raggiungere e colpire il territorio europeo. Italia, Francia, Germania.

Ue, via libera a 17º pacchetto sanzioni contro Russia per colpire export da 189 navi “fantasma” di petrolio e sostanze chimiche per produzione missili - L'Unione Europea ha approvato un importante 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato a colpire l'esportazione di petrolio e sostanze chimiche attraverso 189 navi fantasma.

MEDIO ORIENTE | L'Iran ha lanciato una nuova salva di missili contro Israele. Esplosioni si sono udite a Tel Aviv, dove le case hanno tremato nel centro della cittĂ per la potenza delle deflagrazioni. Il Comando del fronte interno ha emesso una rara allerta naz

Sono alcune fonti americane a confermare l'imminenza dell'attacco su Teheran. Ieri la Casa Bianca ha ordinato il ritiro di tutti i diplomatici dall'Iraq. L'Iran non arretra: «Missili su basi Usa senza nessuna considerazione»

Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice; Le notizie del 16 giugno sulla guerra tra Israele e Iran.

La gittata dei missili dell’Iran: fino dove e chi possono colpire - Gli esperti mettono però in guardia da possibili attentati terroristici di cellule di estremisti islamici ... Da msn.com

“Iran può colpire Italia con i suoi missili”/ L’allarme dell’ambasciatore: “Minaccia non solo per Israele” - Iran, l'allarme dell'ambasciatore di Israele a Roma: "Ha missili con cui può colpire anche l'Italia. Lo riporta ilsussidiario.net