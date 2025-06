Ipnosi virtuale al Policlinico Foggia | ecco il visore che trasforma gli interventi chirurgici in un’esperienza senza dolore

Al Policlinico di Foggia nasce una rivoluzione silenziosa nel trattamento del dolore: l'ipnosi virtuale. Grazie a visori innovativi e software creati da psicologi, gli interventi chirurgici si trasformano in esperienze senza dolore, offrendo ai pazienti un sollievo mai visto prima. Questa tecnologia all'avanguardia sta cambiando il volto della medicina, aprendo nuove prospettive di cura e benessere. Scopri come la scienza e l'innovazione si uniscono per migliorare la vita dei pazienti.

In ambito medico si fa largo una rivoluzione silenziosa nel controllo del dolore: la realtĂ virtuale – grazie a visori e software sviluppati da psicologi – viene utilizzata come una vera 'ipnosi tecnologica' al servizio della medicina. Il dottor Domenico Merlicco, responsabile del centro accessi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ipnosi virtuale al Policlinico Foggia: ecco il visore che trasforma gli interventi chirurgici in un’esperienza senza dolore

In questa notizia si parla di: ipnosi - virtuale - dolore - policlinico

Ipnosi medica e realtĂ virtuale: l'innovazione contro ansia e dolore.

Ipnosi con realtà virtuale. Funziona nei bambini dopo l’intervento chirurgico - In uno studio pilota l’ipnosi indotta dalla realtà virtuale si è dimostrate efficace nel ridurre l’ansia e il dolore nei bambini che avevano subito un intervento chirurgico. Segnala quotidianosanita.it

Ipnosi per alleviare il dolore: come funziona - Anche perché l'idea che hai di questa pratica ha più a che fare con lo spettacolo che ... Si legge su menshealth.com