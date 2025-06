Io strega io sorella narrazioni d’arte femministe

Immergiti in un viaggio emozionante attraverso oltre quarant’anni di ricerca artistica femminista con la mostra «Io strega, io sorella» di Libera Mazzoleni. Curata da Raffaella Perna, questa esposizione rivela narrazioni potenti e profonde che sfidano gli stereotipi di genere e celebrano la forza delle donne. Un’occasione imperdibile per riscoprire il ruolo dell’arte come strumento di cambiamento e consapevolezza. Scopri di più e lasciati ispirare.

Sono oltre quarant’anni di ricerca artistica quelli che si dispiegano all’interno della personale di Libera Mazzoleni (Milano, 1949) dal titolo Io strega, io sorella, curata da Raffaella Perna, presso la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Io strega, io sorella», narrazioni d’arte femministe

