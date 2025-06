Inziativa congiunta dei leader Avs M5s e Pd | Il governo fermi la cooperazione militare con Israele basta massacri

In un gesto di unità storica, i leader di AVS, M5S e PD si schierano contro il sangue e le ingiustizie, chiedendo al governo di fermare la cooperazione militare con Israele. In un momento cruciale, questa alleanza trasmette un messaggio forte: l’Italia non può restare indifferente di fronte ai massacri. La nostra voce conta: è ora di agire per difendere i valori di pace e giustizia.

“Non lasceremo che l’Italia venga macchiata dalla pavidità di Meloni e i suoi epigoni”. Nel giorno in cui la sinistra scende di nuovo in piazza contro il Piano europeo di riarmo, i leader dei tre principali partiti di opposizione – Avs, M5s e Pd – firmano una nota congiunta che chiede al governo di fermare la cooperazione militare con Israele: “Abbiamo depositato una mozione unitaria per chiedere la revoca del memorandum d’intesa con il governo israeliano nel settore militare e della difesa e la sospensione di qualsiasi forma di cooperazione militare con Israele”, annunciano Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inziativa congiunta dei leader Avs, M5s e Pd: “Il governo fermi la cooperazione militare con Israele, basta massacri”

