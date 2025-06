Inverigo costringeva due fratelli fragili a chiedere l’elemosina e a dargliela | condannato a 7 anni

Inverigo, un piccolo centro della provincia di Como, si trova al centro di una vicenda sconvolgente che ha coinvolto due fratelli fragili costretti a chiedere l’elemosina per racimolare denaro da consegnare a un uomo senza scrupoli. Angelo Chiulli, 40 anni, è stato condannato a sette anni di reclusione per estorsione e sfruttamento. La sua condotta riprovevole ha infranto i principi di solidarietà e rispetto, lasciando una ferita nella comunità.

Per almeno un paio d'anni ha costretto due suoi conoscenti, fratelli con una spiccata fragilità psicologica seguiti dai servizi sociali, a mendicare per strada, per poi consegnargli i soldi che raccoglievano. Estorsioni continuate per le quali Angelo Chiulli, 40 anni di Inverigo, è stato condannato a 7 anni di reclusione, al termine del processo dibattimentale che si è svolto davanti al giudice di Como Maria Elisabetta De Benedetto. Le indagini, che erano state condotte dai carabinieri di Lurago d'Erba, avevano accertato che Angelo Chiulli si faceva consegnare, con minacce, calci e botte, e aggressioni varie da uno dei fratelli i 40 euro che i Servizi Sociali gli consegnavano settimanalmente per far fronte ai fabbisogni di prima necessità.

