Into the Light dall’alba al tramonto mostre e incontri alla Reggia di Venaria

Dal 21 giugno 2025, la Reggia di Venaria si illumina di arte e cultura con "Into the Light", un viaggio tra mostre, incontri e iniziative speciali che celebrano la luce dall’alba al tramonto. Un tema affascinante che, attraverso espressioni artistiche di epoche diverse, svela i segreti e le meraviglie della luce nel cuore del Barocco. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza culturale unica e coinvolgente.

Into the Light è il filo conduttore di tutta la programmazione della Venaria Reale a partire dal 21 giugno 2025, primo giorno d'estate con eventi espositivi, incontri, approfondimenti e iniziative speciali dedicate. Into the Light contraddistingue significativamente fino al prossimo anno le attività della Reggia e dei suoi Giardini.Il grande tema della "luce" nell'arte, di particolare importanza in generale in età barocca, si esprime alla

Dal 21 giugno 2025 la Reggia di Venaria inaugura una nuova stagione culturale intorno a un unico filo conduttore: la luce. Il programma, intitolato Into the Light, si articola in un calendario annuale di eventi, installazioni, incontri scientifici, attività didattiche, mo Vai su Facebook

