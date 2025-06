Inter vince in rimonta al Mondiale per Club Urawa ko 2-1

L'Inter di Chivu dimostra grinta e determinazione, rimontando un avvio difficile per conquistare una vittoria fondamentale nel Mondiale per Club. Con i gol di Lautaro e Carboni, i nerazzurri si avvicinano agli ottavi, rafforzando la loro posizione in una partita emozionante e ricca di suspense. Una prestazione che sottolinea il carattere del team e la volontà di andare avanti nel torneo. La strada verso il trionfo è ormai più chiara che mai.

I nerazzurri di Chivu fanno un passo deciso verso gli ottavi con i gol di Lautaro e Carboni SEATTLE (STATI UNITI) - L'Inter vince in rimonta per 2-1 contro gli Urawa Red Diamonds e fa un passo deciso verso gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Sono Martinez e Carboni, in pieno recupero, a rega. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inter vince in rimonta al Mondiale per Club, Urawa ko 2-1

