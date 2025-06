Inter-Urawa Reds | precedenti formazioni dove vederla e tutte le informazioni

Pronti a vivere un emozionante match tra Inter e Urawa Reds? Questa sera alle 21.00 italiane, al Lumen Field di Seattle, si accendono i riflettori sulla seconda sfida del Mondiale per Club (girone E). Segui in tempo reale su Inter-News.it tutte le novitĂ , le formazioni probabili, gli ultimi aggiornamenti e le emozioni di questa sfida imperdibile. Resta con noi e non perdere neanche un istante di questa partita spettacolare!

Inter-Urawa Reds si gioca per la seconda partita del Mondiale per Club (girone E): segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d'inizio è previsto questa sera alle ore 21.00 italiane e si giocherĂ al Lumen Field di Seattle. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti. LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Urawa Reds (ore 21.00 italiane): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro. Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novitĂ (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherĂ questa notte.

