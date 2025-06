Inter Urawa Reds LIVE | sintesi risultato e tabellino

Al TQL Stadium di Cincinnati, l’attesa per il match tra Inter Urawa Reds si fa sempre più palpabile. Con i riflettori puntati sulla prima giornata del Mondiale per Club 2025, tifosi e appassionati sono pronti a vivere ogni emozione in tempo reale. Rimani con noi su INTERNEWS24.COM per seguire live sintesi, risultato e tabellino di questa sfida imperdibile, un appuntamento da non perdere!

Appuntamento alle ore 18.00 al TQL Stadium di Cincinnati per Inter Urawa Reds, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al TQL Stadium di Cincinnati per Inter Urawa Reds, prima giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell'incontro.

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

Mondiale per Club 2025: l’Inter nel girone con il River Plate, la Juve con il Manchester City; Lautaro riprende Ramos, ma quanti rimpianti: l'Inter non va oltre l'1-1 col Monterrey; Simonelli: Calendario gare scudetto? Scelta difficile, Consiglio farà sintesi.

