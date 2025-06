Inter-Urawa Reds le formazioni ufficiali | novità da Chivu al Mondiale per Club!

L’attesa è finita: l’Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare l’Urawa Reds Diamonds nella seconda giornata del Mondiale per Club. Dopo un esordio incoraggiante contro Monterrey, i nerazzurri sono pronti a confermare il loro potenziale e a conquistare punti preziosi. Le formazioni ufficiali sono state svelate: ecco le scelte tattiche e i protagonisti che scenderanno in campo per questa sfida cruciale, nel tentativo di proseguire il cammino verso il titolo mondiale.

Diramate le formazioni ufficiali di Inter-Urawa Reds Diamonds, sfida valida per la seconda giornata dei gironi del Mondiale per Club. Ecco le scelte fatte da Cristian Chivu per la sua seconda uscita sulla panchina nerazzurra. LE SCELTE – Dopo il pareggio all’esordio al Mondiale per Club, nella sfida contro i messicani del Monterrey, per la squadra di Cristian Chivu arriva il momento di affrontare il secondo impegno del torneo americano. Alle ore 21.00 – orario italiano – il fischio d’inizio di Inter-Urawa Reds Diamonds, per la quale sono state appena diramate le formazioni ufficiali. Ad ospitare il match, valido per la seconda giornata del girone del gruppo E, è lo Stadio Lumen Field di Seattle. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Reds, le formazioni ufficiali: novità da Chivu al Mondiale per Club!

In questa notizia si parla di: inter - urawa - reds - formazioni

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

Inter-Urawa Reds: dove vederla, orario e probabili formazioni Vai su X

Non resta che da capire se ci saranno o meno 2-3 milioni di bonus all’interno dei 25. Un vertice definitivo, in tal senso, è previsto per la prossima settimana: da decidere anche la formula – se titolo definitivo o prestito con obbligo “mascherato” – e la possibilit Vai su Facebook

Inter-Urawa Reds (Coppa del mondo per club, 21-06-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Nerazzurr...; Inter-Urawa formazioni ufficiali: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Calhanoglu, Frattesi, Bisseck, Zielinski e Sebastiano Esposito; Inter, la probabile formazione per la sfida contro l’Urawa Red Diamonds.

Inter-Urawa Reds: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali - Dopo il debutto al Mondiale per club a Los Angeles contro il Monterrey, terminato 1- Come scrive ilmessaggero.it

Inter-Urawa Reds: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni - Dopo il debutto al Mondiale per club a Los Angeles contro il Monterrey, terminato 1- Riporta msn.com