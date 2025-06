Inter Urawa Reds l’autore del gol Watanabe nella storia | il suo è il primo gol di una squadra asiatica contro un’italiana al Mondiale per Club

L’Inter si trova a dover affrontare una sfida storica contro l’Urawa Reds, con Watanabe che scrive un capitolo memorabile. Il suo gol al 11’ segna infatti il primo successo di una squadra asiatica contro un’italiana al Mondiale per club, rompendo gli schemi e aprendo nuovi orizzonti nel calcio internazionale. La partita si fa emozionante e ricca di sorprese, testimoniando come il talento possa cambiare le regole del gioco.

Inter Urawa Reds, Watanabe nella storia: il suo è il primo gol di una squadra asiatica contro un'italiana al Mondiale L'Inter chiude un primo tempo amaro contro l'Urawa Red Diamonds, sotto 1-0 all'intervallo nonostante un dominio territoriale e numerose occasioni create. A gelare i nerazzurri è Ryoma Watanabe, che all'11' sfrutta un contropiede letale per

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

INTER-URAWA 0-1 (10'): GOL URAWA Segna Watanabe al primo tiro in porta dei giapponesi. Inter gelata

LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 0-1, 56': ora i nerazzurri vogliono la rete, dopo Asllani ci prova anche Dimarco - Dimarco si fa trovare pronto sull'ottimo assist di Barella e calcia al volo, pallone alto.

