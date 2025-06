Inter-Urawa Reds i nerazzurri la ribaltano e vincono 2-1 | il resoconto del match

L’Inter dimostra carattere e determinazione nel secondo impegno al Mondiale per Club, ribaltando le sorti del match contro gli Urawa Reds. Dopo il pareggio all’esordio, i nerazzurri si impongono con una prestazione intensa e vincente, conclusa sul risultato di 2-1. La vittoria rafforza la speranza di conquistare il trofeo più ambito a livello internazionale, confermando che questa squadra ha tutte le carte in regola per lasciare il segno.

L’Inter la ribalta e vince 2-1 contro l’Urawa Reds: il resoconto del secondo match dei nerazzurri al Mondiale per Club. Dopo il pareggio all’esordio, l’ Inter non sbaglia la seconda giornata del Mondiale per Club. Archiviato l’1-1 al debutto nella competizione intercontinentale contro il Monterrey, i nerazzurri questa sera hanno vinto 2-1 contro i giapponesi degli Urawa Reds. A sbloccare il match è stato all’11’ del primo tempo Ryoma Watanabe. Dopo un lungo forcing, la Beneamata è riuscita a riprendere la gara al 78? grazie a un colpo di testa di Lautaro Martinez e la zampata vincente al 92? di Valentin Carboni. 🔗 Leggi su Sportface.it

