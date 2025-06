Inter-Urawa Reds | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un emozionante appuntamento di calcio internazionale: l'incontro tra Inter e Urawa Reds al Lumen Field di Seattle promette grandi sorprese e tanto spettacolo. Scopri orario, dove seguire la diretta in TV e le probabili formazioni di questa sfida cruciale del Mondiale per Club. Immergiti nel clima di attesa e non perdere nemmeno un minuto di questa partita imperdibile!

Al Lumen Field va in scena la sfida del Mondiale per Club Inter-Urawa Reds: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lumen Field di Seattle si giocherĂ la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter-Urawa Reds.

Urawa Reds, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore - Gli Urawa Reds, autentico gigante del calcio giapponese e protagonisti del Mondiale per Club, incarnano passione, storia e talento.

Secondo impegno al Mondiale per Club per i nerazzurri di scena contro l’Urawa Red Diamonds. MATCHDAY 2 - INTER vs. Urawa Reds ? Lumen Field - Seattle (USA) ore 21:00 italiane AVANTI INTER? Vai su X

NEGLI USA | Stasera alle 21 ora italiana l’Inter scende in campo contro i giapponesi dell’Urawa Reds, mentre domani la Juventus sfida i marocchini del Wydad Vai su Facebook

