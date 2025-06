Inter-Urawa Reds Beida l’arbitro della partita | la designazione

Stasera, alle 21 Italiane, l'Inter si prepara a sfidare l'Urawa Reds nello scenario affascinante dello Stadio Lumen Field, negli Stati Uniti. La sfida, valida per il girone E del Mondiale per Club, assume un'attenzione particolare anche per la designazione arbitrale: il fischietto sarĂ affidato al mauritano Dahane Beida. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante partita e le scelte della direzione di gara.

Inter-Urawa Reds si giocherĂ stasera sabato 21 giugno alle ore 21 allo Stadio Lumen Field: la FIFA ha reso noto l'arbitro, che sarĂ il mauritano Dahane Beida. Questa la designazione per la seconda partita dei nerazzurri nella competizione che si gioca negli USA. ARBITRO INTER-URAWA REDS (sabato 21 giugno ore 21 italiane): seconda partita del girone E del Mondiale per Club. ARBITRO: Beida (Mauritania) ASSISTENTI ARBITRALI: Santos (Angola) – Yiembe (Kenia) VAR: El Fariq (Marocco) AVAR: Soto (Venezuela) SVAR: Dankert (Germania)

