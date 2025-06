Inter-Urawa Reds 2ª giornata Mondiale per Club | dove vederla in diretta TV e streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un minuto dell’emozionante Mondiale per Club 2025, l’appuntamento tra Inter e Urawa Reds è imperdibile. La sfida, valida per la seconda giornata del girone E, si gioca sabato 21 giugno alle 21 al Lumen Field di Seattle. Scopri come seguirla in diretta TV e streaming, per vivere ogni istante di questa emozionante partita insieme a noi!

Inter-Urawa Reds è la seconda partita del Mondiale per Club per la squadra di Chivu (girone E): scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca sabato 21 giugno alle 21 al Lumen Field di Seattle: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it. Partita in programma. Inter-Urawa Reds, seconda partita del girone E del Mondiale per Club 2025. Quando si gioca Inter-Urawa Reds. Stadio "Lumen Field" di Seattle, sabato giugno ore 21. Inter-Urawa Reds, dove vederla in diretta TV. Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Inter-Urawa Reds al Mondiale per Club. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; -Urawa Red Diamonds, la guida completa; Mondiale per Club, Inter-Urawa Reds: orari tv e probabili formazioni. Chivu senza Thuram.

