Inter-Urawa Reds 2-1 pagelle | Toro da sogno 8! Carboni decisivo 7

L’Inter conquista la prima vittoria nel Mondiale per Club battendo l’Urawa Reds 2-1, grazie a un'eccellente prestazione di Carboni e Lautaro Martinez. La partita ha messo in luce il talento dei rossoneri, con momenti di pura magia e qualche sbavatura difensiva. Analizziamoli insieme, tra protagonisti brillanti e errori da correggere, per scoprire cosa ha funzionato e cosa può migliorare.

L’Inter trova la prima vittoria del Mondiale per Club contro l’Urawa Reds grazie al gol di Valentin Carboni per il 2-1 finale. Proprio l’argentino e Lautaro Martinez sono i migliori: le pagelle del match. YANN SOMMER 5.5 – Non deve fare mai parate, ma quando viene chiamato in causa non risponde presente e si fa beffare dal tiro deviato da Darmian. Inter-Urawa Reds, pagelle – DIFESA. MATTEO DARMIAN 5.5 – Poche sbavature, però tanti errori con la palla tra i piedi e lucidità assente nel secondo tempo. STEFAN DE VRIJ 6 – Gioca sempre d’anticipo, spesso è solo sui contropiedi dell’Urawa e regge comunque bene. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Reds 2-1, pagelle: Toro da sogno 8! Carboni decisivo 7

In questa notizia si parla di: inter - urawa - reds - pagelle

Inter-Urawa Reds: dove vederla, orario e probabili formazioni - Preparati a vivere un emozionante spettacolo al Lumen Field di Seattle, dove l'Inter si prepara ad affrontare Urawa Reds nella seconda giornata del Mondiale per Club.

Inter-Urawa Reds: dove vederla, orario e probabili formazioni - Preparatevi a vivere un emozionante duello tra Inter e Urawa Reds, il grande match del Mondiale per Club che si disputerà al Lumen Field di Seattle.

Mondiale per Club, Inter-Urawa Reds 2-1: Lautaro e Valentin Carboni ribaltano il risultato. E i nerazzurri di Chivu salgono a 4 punti Vai su Facebook

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, pagelle: Lautaro dà la scossa, Carboni la vince; Inter Urawa Red Diamonds 2-1, le pagelle della partita del Mondiale per Club 2025; Inter-Urawa Red Diamonds, le pagelle di CM: Luis Henrique floppa, Carboni ritrova la gioia | Primapagina.

Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle nerazzurre: Lautaro trascinatore, Carlos un birillo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle: Valentin Carboni (8) salva i nerazzurri, Lautaro (7,5) prodezza in rovesciata, Carlos Augusto (5) distratto - 1 i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e sale a quota 4 punti nel gruppo E, conquistando la prima vittoria nel Mondiale per club dopo il pareggio all'esordio con ... Riporta msn.com