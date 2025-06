Inter-Urawa Red Diamonds una grande novità dal 1? per Chivu!

Un'emozionante sfida si prepara questa sera alle 21:00, quando l'Inter scenderà in campo contro l'Urawa Red Diamonds sotto la guida di Cristian Chivu. La grande novità? L'assenza di Darmian e l'esordio dal primo minuto di Luis Henrique, pronto a infiammare il gioco con la sua incisiva spinta offensiva. La formazione promette sorprese e entusiasmo, ma cosa riserverà questa partita agli appassionati? Rimanete sintonizzati per scoprirlo!

L’Inter giocherà contro l’Urawa Red Diamonds questa sera alle ore 21 italiane. Cristian Chivu ha in mente una grande novità dal primo minuto, la probabile formazione di seguito. CAMBIO – A destra l’esterno titolare non sarà affatto Matteo Darmian. Stavolta Cristian Chivu vuole spingere e attaccare già dal primo minuto, per questo motivo in Inter-Urawa Red Diamonds inizierà Luis Henrique. Il nuovo acquisto dall’Olympique Marsiglia ha davanti a sé già un test importantissimo per il suo futuro in maglia nerazzurra. Con Denzel Dumfries queste occasioni sono da sfruttare al 100%, almeno per provare ad insidiare la titolarità dell’olandese. 🔗 Leggi su Inter-news.it