Inter-Urawa Red Diamonds LIVE 1-1 | gran goal di Lautaro Martinez!

Immaginate l’emozione di un match palpitante tra Inter e Urawa Red Diamonds, valido per il Mondiale per Club Fifa. Al secondo minuto, Watanabe apre le marcature per i giapponesi, ma pochi istanti dopo, Lautaro Martinez firma un gol strepitoso che riporta l’Inter in partita. Un incontro ricco di tensione e spettacolo, che si conclude con un pareggio emozionante, lasciando i tifosi col fiato sospeso e desiderosi di scoprire cosa accadrà nel proseguo del torneo.

Inter-Urawa Red Diamonds, seconda giornata del Mondiale per Club Fifa Inter-Urawa Red Diamonds 1-1 MARCATORI - Watanabe 10` (U), Lautaro Martinez.

