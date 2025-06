Inter-Urawa Red Diamonds le pagelle di CM | Luis Henrique floppa Carboni ritrova la gioia

Nell’affascinante sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, le pagelle di CM mettono in luce le performance dei protagonisti, con Luis Henrique che delude e Carboni che invece ritrova la sua migliore forma. Un match emozionante, ricco di colpi di scena e di spunti da analizzare: scopriamo insieme i dettagli di questa battaglia avvincente, dove ogni giocatore ha scritto la sua storia sul campo.

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1 Sommer 6: Incolpevole sul goal, coperto anche da Darmian, che gli ostacola la visuale. Non subisce altri tiri nello. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - urawa - diamonds - pagelle

Skorza sfida l’Inter: «Urawa Red Diamonds proporrà calcio offensivo!» - Maciej Skorza, allenatore degli Urawa Red Diamonds, si prepara a sfidare le grandi del calcio mondiale nel girone del Mondiale per Club, tra cui l'iconica Inter.

Sekine in vista dell’Inter: «Urawa Red Diamonds non vuole rimpianti!» - Takahiro Sekine, capitano dei Urawa Red Diamonds, si prepara con determinazione all’atteso Mondiale per Club.

Pagelle Monterrey-Inter: Thuram la faccia di questa squadra che vorrebbe solo la spiaggia Vai su Facebook

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, pagelle: Lautaro dà la scossa, Carboni la vince; Pagelle live Inter-Urawa: voti e giudizi; Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, pagelle e tabellino: Carboni eroe di giornata, Watanabe ci prova ma non basta.

Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle: Valentin Carboni (8) salva i nerazzurri, Lautaro (7,5) prodezza in rovesciata, Carlos Augusto (5) distratto - 1 i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e sale a quota 4 punti nel gruppo E ... Come scrive msn.com

Pagelle Inter-Urawa 2-1, top e flop: Lautaro e Carboni firmano la rimonta di Chivu, ma che fatica - Le pagelle e i voti che hanno meritato i protagonisti della sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds: Lautaro Martinez e Valentin Carboni firmano la rimonta. Riporta sport.virgilio.it