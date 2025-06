Inter-Urawa Red Diamonds la seconda partita è già decisiva

L’attesa è finita: domani alle 21, l’Inter affronta Urawa Red Diamonds in una sfida cruciale del Mondiale per Club. Dopo un esordio che ha lasciato qualche rimpianto, i nerazzurri sanno che questa partita potrebbe determinare il loro destino nel torneo. La seconda sfida si preannuncia decisiva: la vittoria sarebbe un passo fondamentale verso la gloria internazionale. La posta in gioco è alta, e i tifosi sono pronti a vivere ogni secondo di questa battaglia.

Inter-Urawa Red Diamonds è in programma a un orario più “normale” per i canoni italiani, ossia le 21 (ma a Seattle sarà mezzogiorno, anche se lì fortunatamente non fa caldo). Ed è già determinante per l’esito del Mondiale per Club. LA SECONDA SIA MIGLIORE – Inter-Urawa Red Diamonds è già uno snodo decisivo per il Mondiale per Club della squadra di Cristian Chivu. L’esordio non è andato benissimo: l’1-1 col Monterrey è da catalogare alla voce “occasione sprecata”, perché se è vero che l’avversario era tutt’altro che abbordabile la possibilità di vincere c’era. La prima versione della “nuova” Inter, sia a livello di interpreti (non tantissimi) sia a livello di modifiche tattiche (più che altro a gara in corso), ha visto facilità di arrivare nella trequarti avversaria ma non di concludere bene l’azione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Red Diamonds, la seconda partita è già decisiva

