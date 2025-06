Inter-Urawa Red Diamonds i diffidati per il Mondiale per Club Niente squalificati

L’attesa cresce per l’incontro tra Inter e Urawa Red Diamonds, in scena sabato 21 giugno alle 21 al Lumen Field di Seattle, sfida decisiva per la seconda giornata del Mondiale per Club FIFA 2025. Mentre i tifosi sono già in fibrillazione, scopriamo la situazione disciplinare: nessuno squalificato tra i diffidati, ma attenzione alle ammonizioni che potrebbero influenzare il prosieguo del torneo. È il momento di vivere questa emozionante sfida con entusiasmo e passione.

Inter-Urawa Red Diamons si giocherà alle 21 ora italiana al Lumen Field di Seattle, per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. Ecco la situazione disciplinare per il secondo match del torneo negli Stati Uniti, subito coi primi diffidati (con due gialli si viene squalificati). INTER-URAWA RED DIAMONDS sabato 21 giugno ore 21 (2ª giornata Gruppo E Mondiale per Club). Diffidati Inter (prossima partita River Plate): Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Lautaro Martinez. Squalificati Inter: nessuno. Diffidati Urawa Red Diamons (prossima partita Monterrey): Samuel Gustafson, Ryoma Watanabe.

