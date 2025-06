Inter-Urawa Red Diamonds | ecco l’arbitro della gara

L’attesa cresce per il match tra Inter e Urawa Red Diamonds, un duello che promette emozioni. A dirigere la sfida, c’è Dahane Beida, arbitro esperto della Mauritania, affiancato da una terna internazionale di alto livello: due africani e un neozelandese, pronti a garantire equità e spettacolo sul campo. Questa squadra arbitrale rappresenta un perfetto melting pot di talenti provenienti da diverse parti del mondo, pronti a fare la differenza in questa sfida cruciale.

Due africani e uno neozelandese. La terna arbitrale che si occuperà di gestire la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club ha un’identità precisa. Il fischietto sarà quello di Dahane Beida, trentatreenne direttore di gara della Mauritania. Assistenti di linea saranno l’angolano Jerson Santos, arbitro internazionale dal 2009 e con oltre quattrocento partite dirette all’attivo e il trentaseienne neozelandese Stephen Yiembe. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a un altro neozelandese, Campbell Kirk Kawana Waugh. La sala Var sarà gestita dal trentaquattrenne marocchino Hamza El Fariq, coadiuvato dal colombiano Juan Soto e dal tedesco Bastian Dankert. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - urawa - diamonds - arbitro

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

Mondiale per Club, scelto l’arbitro di Inter-Urawa Red Diamonds: è della Mauritania Vai su X

Inter-Urawa Red Diamonds, pronostico e quote: nerazzurri favoriti. Ma il pareggio nel primo tempo.. Vai su Facebook

-Urawa Red Diamonds, la guida completa; Inter-Urawa Red Diamonds del Mondiale per club: dove vederla in diretta tv e streaming, formazioni; Mondiale per Club, scelto l’arbitro di Inter-Urawa Red Diamonds: è della Mauritania.

Inter-Urawa Reds Diamonds (Mondiale per Club): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

In campo alle 21 italiane al Lumen Field. L'arbitro sarà il mauritano Dahane Beida - L'impianto è il Lumen Field, casa dei Seattle Sounders nel calcio e dei Seattle Seahawks nel football. Da gazzetta.it