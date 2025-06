Inter Urawa Red Diamonds Chivu svela il retroscena in conferenza | quel gesto era necessario

Un segnale di rispetto e strategia che dimostra come, anche in momenti di tensione, la cura del gruppo sia al primo posto. Cristian Chivu, con la sua lucidità , svela un retroscena importante che rafforza l’idea che a volte, prendersi una pausa può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La gestione intelligente delle energie diventa così il vero segreto per affrontare le sfide più dure.

Inter Urawa Red Diamonds, Chivu svela un piccolo ma significativo retroscena in conferenza stampa, quel gesto prima del match era necessario. L’ Inter ha avuto bisogno di rifiatare. Dopo nove mesi logoranti, tra campionato, coppe varie e viaggi in tutta Europa, Cristian Chivu sembrebbe aver scelto la via più saggia: 48 ore di completo recupero per la squadra, prima di rituffarsi nella sfida contro l’ Urawa Red Diamonds. Un segnale di attenzione, più che di resa, nei confronti di un gruppo spremuto e ancora lontano dalla forma ideale. La gara col Monterrey ha mostrato una squadra generosa ma affaticata, e il tecnico nerazzurro lo ha ammesso senza giri di parole. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Urawa Red Diamonds, Chivu svela il retroscena in conferenza: quel gesto era necessarioÂ

In questa notizia si parla di: chivu - inter - urawa - diamonds

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

In #InterUrawaRedDiamonds si potrebbe assistere all'esordio da titolare con i nerazzurri per #LuisHenrique. Cristian #Chivu medita l'idea di una svolta. Vai su Facebook

In #InterUrawaRedDiamonds si potrebbe assistere all'esordio da titolare con i nerazzurri per #LuisHenrique. Cristian #Chivu medita l'idea di una svolta. Vai su X

Inter-Urawa Red Diamonds - Chivu: Veniamo da 9 mesi di battaglie ma voglio più gioco e cinismo sotto porta; Inter-Urawa Red Diamonds, probabili formazioni: Chivu senza Thuram, i nerazzurri si affideranno a Lautaro Mart; Inter-Urawa Red Diamonds: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club.

Inter-Urawa Red Diamonds: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club - Dopo il pari all'esordio contro il Monterrey, i nerazzurri di Chivu affrontano il club giapponese per cercare la prima vittoria ... Secondo tuttosport.com

Inter-Urawa Red Diamonds - Chivu: "Veniamo da 9 mesi di battaglie ma voglio più gioco e cinismo sotto porta" - Dopo il pareggio nel match d'esordio contro il Monterrey, l'Inter guidata da Chivu è pronta per la sua seconda sfida nel Gruppo E del Mondiale per club ... Si legge su eurosport.it