Inter-Urawa Red Diamonds chance Luis Henrique più 2 ingressi – SM

Stasera, l'Inter si prepara a sfidare l'Urawa Red Diamonds nella seconda partita del Gruppo E del Mondiale per Club. Con Luis Henrique pronto a scendere in campo dall'inizio nonostante il recupero di Denzel Dumfries, i nerazzurri puntano alla vittoria decisiva. La sfida promette emozioni e sorprese: un’occasione imperdibile per dimostrare il carattere e la forza della squadra. E tu, sei pronto a tifare Inter fino all’ultimo minuto?

Stasera Inter-Urawa Red Diamonds, seconda partita del gruppo E del Mondiale per Club per i nerazzurri. Luis Henrique è pronto a giocare dall’inizio, nonostante il recupero di Denzel Dumfries. Poi, previsti altri due ingressi rispetto alla sfida col Monterrey. LE ULTIME – Verso Inter-Urawa Red Diamonds, seconda partita del gruppo E del Mondiale per Club. I nerazzurri sono obbligati al successo dopo aver pareggiato all’esordio contro i messicani del Monterrey. Nell’altra sfida del girone, si sfideranno appunto il Monterrey e il River Plate. Pensando all’Inter, la vittoria diventa propedeutica per aspirare alla qualificazione agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Red Diamonds, chance Luis Henrique più 2 ingressi – SM

In questa notizia si parla di: inter - urawa - diamonds - luis

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

In #InterUrawaRedDiamonds si potrebbe assistere all'esordio da titolare con i nerazzurri per #LuisHenrique. Cristian #Chivu medita l'idea di una svolta. Vai su Facebook

In #InterUrawaRedDiamonds si potrebbe assistere all'esordio da titolare con i nerazzurri per #LuisHenrique. Cristian #Chivu medita l'idea di una svolta. Vai su X

Inter-Urawa Red Diamonds: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club; Preview Inter-Urawa Reds - Chivu cambia con De Vrij, Luis Henrique e Zalewski; Inter, Chivu si gioca il jolly, risponde a Luis Enrique e ricorda nove mesi di battaglia.

Inter, Chivu si gioca il jolly, risponde a Luis Enrique e ricorda nove mesi di battaglia - Chivu presenta la partita in conferenza stampa puntando su Esposito e spiegando la fatica dei 9 mesi precedenti all'evento. Segnala sport.virgilio.it

Inter-Urawa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Urawa di Sabato 21 giugno 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net scrive