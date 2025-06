Inter-Urawa Red Diamonds 2-1 | vinciamo nel finale!!!! LIVE

Una notte di adrenalina e emozioni al Lumen Field di Seattle, dove l’Inter affronta l’Urawa Red Diamonds nel secondo turno del Mondiale per Club. Con un finale al cardiopalma, i nerazzurri riescono a conquistare una vittoria sofferta e meritata. Segui il nostro live e rivivi ogni momento di questa sfida intensa, che mette in luce la determinazione e il cuore della squadra italiana. La partita si conclude con un punteggio di 2-1: un successo da ricordare!

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. INTER-URAWA RED DIAMONDS 2-1 – RILEGGI IL LIVE. 90’+4? FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cross in mezzo di Bastoni, colpisce Sucic che viene ribattuto e poi Carboni con un tocco di biliardo da 2-1!!! 90’+2? GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL CARBONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII RIMONTIAMOOOOOO 90? Ci prova di testa di Pio Esposito sul cross di Mkhitaryan, ma facile parata per Nishikawa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: vinciamo nel finale!!!! (LIVE)

