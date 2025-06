Inter-Urawa Red Diamonds 2-1 reazioni social | Carboni come Sneijder a Kiev

L'Inter torna a sorridere nel Mondiale per club, dopo una partita emozionante contro gli Urawa Red Diamonds. Sotto di un gol, i nerazzurri trovano il coraggio di reagire e conquistano una vittoria insperata grazie alla magia di Lautaro Martinez e al lampo di Carboni. I tifosi sono in estasi, passando dalla paura alla gioia: questa vittoria segna una svolta e riaccende la passione interista. La notte si trasforma in un trionfo da ricordare.

Prima vittoria per l'Inter nel girone de Mondiale per club: sotto 0-1 contro gli Urawa Red Diamonds (gol di Watanabe), la squadra di Chivu centra il 2-1 nel finale grazie alla rovesciata al 78' di Lautaro Martinez e il destro al 92' di Valentin Carboni. I tifosi nerazzurri hanato così la partita, passando dal timore di una nuova "Banter Era" alla gioia per l'ormai insperato successo.

