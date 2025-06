Inter-Urawa Red Diamonds 2-1 il tabellino della 2ª giornata del Mondiale per Club

L’Inter si aggiudica una vittoria emozionante contro l’Urawa Red Diamonds nella 2ª giornata del Mondiale per Club FIFA 2025, con un risultato di 2-1. Dopo una partita combattuta, il gol decisivo di Valentin Carboni al 92’ cambia le sorti della sfida, regalando ai nerazzurri una vittoria che infonde fiducia e speranza. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante sfida e le sue conseguenze in campo internazionale.

Inter-Urawa Red Diamonds è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. E FINALMENTE! – Al 92’ della sessantesima partita stagionale, ed era ora, l’ Inter riesce a trovare un rimpallo a favore per vincerla. È quello che permette a Valentin Carboni, al termine di un anno da incubo per un infortunio al ginocchio, di dare il pesantissimo 2-1 contro l’ Urawa Red Diamonds. Coi giapponesi avanti oltre un’ora, fino all’acrobatico pareggio di Lautaro Martinez, in quella che sembrava potesse essere l’ennesima figuraccia di questo periodo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, il tabellino della 2ª giornata del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: inter - urawa - diamonds - tabellino

Skorza sfida l’Inter: «Urawa Red Diamonds proporrà calcio offensivo!» - Maciej Skorza, allenatore degli Urawa Red Diamonds, si prepara a sfidare le grandi del calcio mondiale nel girone del Mondiale per Club, tra cui l'iconica Inter.

Sekine in vista dell’Inter: «Urawa Red Diamonds non vuole rimpianti!» - Takahiro Sekine, capitano dei Urawa Red Diamonds, si prepara con determinazione all’atteso Mondiale per Club.

#Mondiale2025 17 Giugno 2025 River Plate-Urawa 3-1 Inter avvisata: il River Plate usa la testa, ne segna tre e ridimensiona l'Urawa Colidio, Driussi, Meza: tutte le reti arrivano su gioco aereo per gli argentini nel girone di Lautaro e compagni. Di Matsuo su rig Vai su Facebook

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, pagelle e tabellino: Carboni eroe di giornata, Watanabe ci prova ma non basta; Carboni al 92’ evita lo psicodramma all’Inter con l’Urawa Reds al Mondiale per Club; Pagelle live Inter-Urawa: voti e giudizi.

Inter-Urawa Red Diamonds LIVE 0-0 - Urawa Red Diamonds, seconda giornata del Mondiale per Club Fifa Inter- Si legge su msn.com

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: Watanabe chiama, Lautaro Martínez e Valentín Carboni lanciano Chivu in pieno recupero - 1 contro il Monterrey, i nerazzurri dominano il gioco contro l'Ura ... eurosport.it scrive